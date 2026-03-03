Torna Antetokounmpo ma Milwaukee va ko, Murray trascina Denver contro Utah: il resoconto Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Milwaukee Bucks ritrovano Giannis Antetokounmpo dopo oltre un mese, ma non basta ad evitare la sconfitta casalinga contro i Boston Celtics. Il greco, infatti, era assente da fine gennaio a causa di un infortunio al polpaccio destro: al suo rientro ha totalizzato 19 punti e 11 rimbalzi, ma a vincere, nella notte italiana della regular-season dell’Nba, sono stati i Celtics, che mandano tutto il quintetto iniziale in doppia cifra, a cui si aggiungono i 25 punti di Payton Pritchard dalla panchina, e chiudono sul 108-81. Per Boston si tratta del terzo successo consecutivo (il settimo nelle ultime otto), mentre quello di Milwaukee è il terzo ko di fila.

Servono 45 punti di Jamal Murray, invece, ai Denver Nuggets per piegare la resistenza degli Utah Jazz con il risultato di 125-128. Partita dalle mille emozioni, con i Nuggets che effettuano il sorpasso e allungano nel terzo quarto, mentre i Jazz si rifanno sotto nell’ultimo parziale ma non riescono a completare la rimonta nonostante i 36 punti di Keyonte George. Oltre a Murray, che chiude con il 13/19 dal campo, di cui un notevole 8/13 da tre Denver vola anche con Nikola Jokic, che raccoglie 22 punti e 12 rimbalzi e permette ai suoi di tornare a vincere dopo due sconfitte di fila.

La prima partita di Darius Garland con la nuova squadra coincide anche con la seconda vittoria consecutiva dei Los Angeles Clippers, che passano per 101-114 sul campo dei Golden State Warriors, ancora orfani di Stephen Curry, il cui rientro è incerto. Il solito Kawhi Leonard si conferma il più prolifico dei suoi, con 23 punti e 8 rimbalzi, a cui si aggiunge il prezioso contributo di Bennedict Mathurin dalla panchina con 17 punti; 12, invece, i punti di Garland, che gioca 23 minuti e chiude con il 4/9 dal campo. A Golden State, invece, non bastano i 22 punti di Brandin Podziemski per evitare il quinto ko nelle ultime sette partite.

A completare il quadro della notte è un altro successo esterno, quello degli Houston Rockets per 118-123 sul campo dei Washington Wizards. I Rockets volano con i 32 punti (e 13 rimbalzi) di Alperen Sengun e i 30 di Kevin Durant, ma arrivano le doppie doppie anche di Amen Thompson (22 punti e 12 rimbalzi) e Reed Sheppard (19 punti e 10 assist, oltre a 7 rimbalzi).

