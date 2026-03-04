A Roma allarme bomba in via della Scrofa, evacuato personale Fdi

Roma, 3 mar. (askanews) – A Roma è scattato un allarme bomba in via della Scrofa, dove ci sono la sede di Fratelli d’Italia e la redazione del Secolo d’Italia.Sul posto è intervenuta la Polizia e il personale è stato fatto evacuare dal palazzo. La strada è stata bloccata per le verifiche necessarie, poi l’allarme è rientrato.A quanto si apprende da fonti delle forze dell’ordine a far scattare l’allarme sarebbe stata una segnalazione anonima. Poco prima gli artificieri erano dovuti intervenire, sempre nella Capitale, per un trolley abbandonato a largo Chigi davanti alla vetrina di un negozio di abbigliamento, che si trova nello stesso palazzo sede di alcuni uffici della presidenza del Consiglio.