Iran, Pd-M5s-Avs cercano intesa su risoluzione

Roma, 4 mar. (askanews) – Si lavorerà fino a domattina nel ‘campo largo’ per provare a mettere insieme una mozione unitaria sulle comunicazioni del governo sull’Iran, sottoscritta almeno da Pd, M5s e Avs. I contatti proseguono, un accordo fra i tre partiti sembra stasera più probabile, anche se restano delle differenze nella valutazione della situazione e molto dipenderà dal testo che presenterà la maggioranza. L’uso delle basi per il centrosinistra sarebbe inaccettabile, Avs ha annunciato anche una interrogazione alla presidente del Consiglio sulle notizie che parlano di aerei Usa diretti nel Golfo persico e transitati anche per Sigonella e Aviano, ma le posizioni non collimano nemmeno su altri punti, compreso quello dell’invio di sistemi di difesa ai paesi del Golfo in questi giorni sotto attacco.

Nelle intenzioni del Pd, peraltro, si dovrebbe fare in modo di arrivare ad un testo condivisibile anche da Italia viva, Azione e Più Europa, ma arrivare ad un accordo di tutte le opposizioni allo stato significherebbe scrivere un documento molto generico: “Del resto – spiega un parlamentare dell’area moderata – se la maggioranza si presenta con una risoluzione assolutamente generica, perché noi dovremmo dividerci su un testo che entra nel dettaglio?” Ma l’idea non convince tutti, Avs vuole fissare alcuni punti, il no ad un intervento che viola il diritto internazionale per esempio, che a cascata significherebbe opporsi anche a qualsiasi richiesta di aiuto anche solo sul piano difensivo, come i sistemi antimissile per Emirati e Qatar.

Matteo Renzi, d’altro canto, oggi a La7 ha esposto una linea di tutt’altro avviso. “Penso che se c’è un impegno internazionale condiviso è ovvio che diamo le basi militari, che mandiamo i carabinieri, nella fase di ‘peace keeping’ o di ricostruzione”. Ovviamente, ha precisato, “non è che dici ‘do le basi’. Prima guardo le regole d’ingaggio”.

Nel Pd sono al lavoro Peppe Provenzano, Enzo Amendola, Alessandro Alfieri, Lorenzo Guerini, chiaramente in contatto con Elly Schlein. I parlamentare democratici faranno il punto domattina alle 8.30, mentre M5s riunisce già stasera i gruppi parlamentari. Azione, Iv e Più Europa fanno sapere di non avere ancora ricevuto nessuna bozza su cui ragionare.