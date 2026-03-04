X
Iran, Tajani: “Abbiamo rafforzato la presenza alle Maldive”

Roma, 4 mar. (askanews) – “Stamattina abbiamo rinforzato la nostra presenza nelle Maldive dove c’è solo un console onorario”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, specificando che “abbiamo mandato due funzionari e un carabiniere perché c’è tantissima gente in aeroporto e nelle varie isole”.”Stiamo lavorando per organizzare charter e voli aggiuntivi che vadano alle Maldive per prelevare i circa tremila italiani che sono in attesa di rientro”.Inoltre il ministro ha sottolineato che l’Italia si sta adoperando per fornire tutta l’assistenza possibile, oltre a consegnare le medicine “che ci erano state richieste”.

