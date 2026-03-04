Nissan X-Trail, 25 anni e oltre 8 milioni di unità vendute

ROMA (ITALPRESS) – Da 25 anni, Nissan X-Trail è uno dei SUV Nissan di maggior successo a livello globale. Lanciato nel 2001 e successivamente introdotto negli Stati Uniti con il nome di Rogue, il modello si è evoluto da SUV robusto e pratico a crossover elettrificato e tecnologicamente avanzato, senza perdere il suo DNA fondamentale di forza e versatilità.

Il nome riflette il suo carattere: “X” per le attività estreme e “Trail” per la capacità di affrontare ogni tipo di tracciato, anche il più impegnativo. Al momento del lancio, Nissan ha posizionato X-Trail come “il SUV che combina sportività e versatilità eccezionali”. Il materiale stampa originale sottolineava come offrisse un’alternativa ai tradizionali fuoristrada 4×4, ma con minori consumi, una migliore manovrabilità e un prezzo più accessibile.

“Con il suo design semplice, pratico e robusto, X-Trail è stato da subito apprezzato dalle giovani famiglie che amavano le attività all’aria aperta e dai clienti con uno stile di vita attivo” ha ricordato Shinchiro Irie, Program Design Director. Dalla primavera del 2001, la formula vincente di X-Trail è rimasta invariata: design funzionale, praticità nell’uso quotidiano e prestazioni su qualsiasi tipo di tracciato.

“X-Trail è un crossover funzionale che si adatta a ogni fase della vita. Il suo design non sacrifica mai la funzionalità e la funzionalità non compromette mai il design” ha spiegato Satoru Tanaka, Chief Product Specialist.



Nel corso di quattro generazioni, il modello ha costruito una forte presenza nei mercati a livello globale, ottenendo successo commerciale in Africa, Oceania, Asia e Sud America. A partire dalla terza generazione, è entrato nel mercato statunitense con il nome Rogue, dove è diventato – e rimane – il veicolo più venduto di Nissan.

Oggi, X-Trail continua questa tradizione con la tecnologia ibrida e-POWER di Nissan e il sistema di trazione integrale e-4ORCE, offrendo bassi consumi, elevate prestazioni, piacere di guida, sicurezza e controllo in tutte le condizioni.

X-Trail è ora commercializzato in 95 paesi in tutto il mondo, dove fino ad oggi ha venduto oltre 8 milioni di unità.

