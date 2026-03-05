Arriva sul mercato Aprilia SR GT 400

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia SR GT 400, il nuovissimo crossover che porta nel mondo scooter la filosofia progettuale, l’innovazione e il sapere motociclistico che hanno reso Aprilia un’icona su strada e in off-road, è prenotabile online su Aprilia.Com.

Lo speciale prebooking, attivo alla pagina web www.aprilia.com/it_IT/landing-page/aprilia-sr-gt-400/ fino al 31 marzo, dà la possibilità di prenotarsi per uno dei primissimi esemplari dello scooter che punta, senza mezzi termini, ad affermarsi come riferimento della categoria in quanto a stile, tecnologia e in quei valori che ogni motociclista cerca in un mezzo a due ruote: emozione, divertimento e piacere di guida.

Aprilia SR GT 400 abbina una ciclistica rigorosa – progettata da chi ha costruito moto straordinarie, dominatrici sia su asfalto che in fuoristrada – e un completo equipaggiamento tecnologico, a un potente mono di 400 cc, 4 valvole e raffreddato a liquido da 36 CV di potenza. Così, con soli 186 kg in ordine di marcia, SR GT 400 è ai vertici della categoria nel rapporto peso/potenza.

Aprilia SR GT 400 è proposto nelle tre colorazioni Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, e nella speciale versione Rally Replica, con prezzi a partire da 6.750 euro.

