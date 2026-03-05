Cinema, da Star Wars a Randy Kerber: torna il Roma Film Music Festival

Roma, 5 mar. (askanews) – Un nuovo capitolo di Star Wars, “Il ritorno dello Jedi”, in prima assoluta italiana, sonorizzato dal vivo; e ancora Randy Kerber, il pianista di Harry Potter e Forrest Gump, che presenta il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber”. Sono alcune delle sorprese di quest’anno di Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, che torna per la sua quinta edizione, dal 16 al 22 marzo, nella Capitale, per celebrare la musica che rende indimenticabile il cinema.

Una settimana di eventi, incontri e dibattiti gratuiti con i protagonisti del settore. Un festival che prende vita tra l’Auditorium della Conciliazione e nei luoghi dove è stato ideato: il Forum Theatre e i Forum Studios, ovvero gli storici studi fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov.

Le prime tre giornate (dal 16 al 18 marzo) sono dedicate al centenario del grande compositore Piero Umiliani: pioniere del Jazz in Italia e figura centrale della musica per il cinema (ha composto oltre 150 colonne sonore, tra cui I soliti ignoti di Mario Monicelli), è l’autore dell’intramontabile Mah Nà Mah Nà ed è ancora oggi un punto di riferimento per giovani musicisti, producer e dj internazionali che ne reinterpretano il sound. A lui Roma Film Music Festival dedica due concerti e una mostra immersiva che trasporterà il pubblico in un viaggio multisensoriale tra immagini, archivi sonori e ambientazioni suggestive.

Lunedì 16 marzo alle ore 20,30 si inizia con “Gegè Munari and FRIENDS”, il live guidato da Gegè Munari, storico batterista di Piero Umiliani ed Ennio Morricone; 92 anni di energia e vitalità artistica, che travolgerà il pubblico del Forum Theatre con una serata di grande intensità arricchita dalla presenza di special guest e ospiti a sorpresa.

Martedì 17 marzo dalle 10 alle 19 l’intera giornata è dedicata alla Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary con listening sessions in vinile e ospiti speciali. La mostra è visitabile anche un’ora prima dei concerti di lunedì 16 e mercoledì 18 marzo, in questa occasione solo per chi ha acquistato i biglietti dei live.

Mercoledì 18 marzo alle ore 21 il Forum Theatre apre le porte a un concerto speciale dei Calibro 35 dedicato a Piero Umiliani. La band più cinéphile della scena musicale europea sale sul palco in assetto immersivo: un’esperienza sonora di grande impatto capace di mettere in dialogo la scrittura visionaria del Maestro con l’energia esplosiva e la cifra stilistica inconfondibile della formazione. Segue uno speciale doppio djset a cura di DJ Frankie45 e Jolly Mare.

Giovedì 19 marzo alle ore 21 Roma Film Music Festival presenta per la prima volta in Italia la leggenda Randy Kerber, il pianista che ha accompagnato le emozioni del cinema mondiale. Storico collaboratore di John Williams e interprete originale di colonne sonore iconiche tra cui Harry Potter, Titanic, La La Land e Forrest Gump (suo il pianoforte nella celebre scena con la piuma che apre il film con Tom Hanks) presenta in prima mondiale il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber”. Una produzione in collaborazione con Robert Townson Productions.

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi – in concerto è l’evento di chiusura del festival: sul grande schermo l’intero film in alta definizione, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – nella sua formazione più ampia di 80 elementi – interpreta dal vivo, in perfetto sincrono con la pellicola, la colonna sonora. Tra temi immortali e orchestrazioni monumentali, le leggendarie musiche di John Williams – impresse nella memoria collettiva – tornano a vivere con una grande orchestra sinfonica a 43 anni dal debutto cinematografico.

L’epica lotta tra l’Alleanza Ribelle e l’Impero Galattico di George Lucas si riaccende all’Auditorium Conciliazione di Roma sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30) con il direttore d’orchestra Ernst Van Tiel; e ancora al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con il Maestro Benjiamin Pope sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e 19,30), in occasione dello Star Wars Day. Sei repliche e due città per assistere al travolgente cine-concerto che nel capoluogo lombardo coincidono con le attese celebrazioni per lo Star Wars day, all’insegna del motto May the fourth be with you.

Come ogni edizione, anche quest’anno il festival ospita i Film Music Talks a cura di Massimo Privitera e Marco Patrignani: un ciclo di incontri gratuiti dedicati ai protagonisti della musica per il cinema, pensato come spazio di alta divulgazione culturale e confronto tra industria e formazione (la prenotazione è obbligatoria tramite form sul sito ufficiale romafmf.com).

“Con questa edizione – ha affermato Marco Patrignani, ideatore e fondatore del Festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron degli storici Forum Studios – vogliamo unire memoria e dimensione internazionale. Il centenario di Piero Umiliani rappresenta le nostre radici culturali, mentre Star Wars in Concerto sprigiona tutta la potenza della formula film con orchestra dal vivo, capace di incantare e travolgere gli spettatori di ogni età. Un festival che mette al centro la grande musica del cinema come patrimonio culturale condiviso, tra memoria, ricerca e spettacolo”.