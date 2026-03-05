FnV, Vannacci: ci rivolgiamo a elettori delusi da governo Meloni

Roma, 5 mar. (askanews) – Futuro Nazionale è un “partito di destra vera, orgogliosa, che non si vergogna di fare la destra. Si presenta come naturale interlocutore dei partiti di centrodestra italiani, ne vuole essere lo squillo di tromba. ‘S’ode a destra uno squillo di tromba’ ricordando a tutti che ci sono ideali non negoziabili”. Lo ha detto Roberto Vannacci parlando alla stampa estera.

“E’ una farloccheria la notizia che questo partito avrebbe aiutato la sinistra: ci rivolgiamo a tutti quegli elettori delusi dal centrodestra che si aspettavano di più dal governo Meloni e da chi non va a votare perché non si sente rappresentato”, ha spiegato.