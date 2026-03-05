Iran, Crosetto: innalzata al massimo protezione difesa aerea

Roma, 5 mar. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto l’innalzamento al livello massimo della protezione della rete nazionale di difesa aerea e antibalistica. Lo ha detto alla Camera nell’informativa congiunta con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Ho dato mandato e ho chiesto al Capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare a livello massimo il livello di protezione della rete difesa aerea e antibalistica nazionale, in coordinamento con gli alleati e con la Nato”, ha affermato Crosetto.

Il ministro ha aggiunto che la decisione è legata alla possibilità di sviluppi imprevedibili della crisi: “Quando dico che di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto, tutto può essere aspettato”.