Iran, Pd-M5S-Avs: no basi a Usa, impegno a cessate fuoco e de-escalation

Roma, 5 mar. (askanews) – “La ferma condanna verso un regime liberticida non giustifica il ricorso ad azioni militari unilaterali che, violando il diritto internazionale e scavalcando ogni consesso multilaterale, rischiano di scatenare il caos nell’area e di legittimare la legge del più forte come unico regolatore dei rapporti tra Stati, dando l’ennesimo colpo a un ordine mondiale basato sulle regole” e di produrre “conseguenze incalcolabili, a partire dalla fragile tregua a Gaza e dai rischi per i nostri militari impegnati in missioni di pace nell’area”. Così Pd-M5S-Avs, nella risoluzione unitaria sulle comunicazioni alla Camera dei ministri della Difesa e degli Esteri Crosetto e Tajani, ribadiscono la necessità di percorrere la “via negoziale e diplomatica” per “disarmare le ambizioni nucleari del regime” iraniano e si associano alla “solidarietà espressa dai vertici europei al premier spagnolo Pedro Sanchez” per le “inaccettabili minacce di ritorsione da parte del presidente Usa Donald Trump”.

Tra gli impegni elencati nel testo ci sono quello di “assumere, in ogni sede bilaterale e multilaterale, ogni iniziativa utile e urgente volta a fermare le azioni militari in corso, promuovendo con determinazione un cessate il fuoco immediato e un processo strutturato di de-escalation del conflitto, nel pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario” e il ‘no’ all’utilizzo delle basi italiane da parte delle “forze armate americane presenti sul territorio italiano per attacchi militari contro l’Iran” oltre alla richiesta di “non fornire alcun tipo di supporto militare ad una guerra che viola il diritto internazionale e che la comunità internazionale deve fermare prima che sia troppo tardi”.