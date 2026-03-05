Oklahoma passa a New York, tonfo Boston contro Charlotte: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria pesante per gli Oklahoma City Thunder, che nella notte di regular season Nba tra mercoledì e giovedì superano in trasferta i New York Knicks per 103-100, dopo aver iniziato l’ultimo quarto in svantaggio. Decisiva per i leader della Western Conference la prestazione da 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren, a cui si aggiungono i 26 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, al rientro in campo dopo l’assenza di 24 ore prima per un problema addominale. Nel finale i padroni di casa hanno più di un’occasione per agganciare gli avversari e portare la partita all’overtime, ma i tentativi di Anunoby e Brunson non vanno a buon fine.

Arriva invece una netta sconfitta per i Boston Celtics, che in casa contro gli Charlotte Hornets cadono per 118-89. Non certo un risultato casuale, perché quella arrivata stanotte è la sesta vittoria consecutiva per gli ospiti, trascinati dai 20 punti di Kon Knueppel, mentre Brandon Miller e LaMelo Ball ne mettono a referto 18 ciascuno. A Boston, che rimane al secondo posto nella Eastern Conference alle spalle di Detroit, non bastano i 29 punti di Derrick White a salvare una serata negativa.

Quinto successo consecutivo per gli Atlanta Hawks, che superano i Milwaukee Bucks con il punteggio netto di 131-113, tornando in positivo per quanto riguarda il bilancio vittorie/sconfitte della stagione, che mancava da quasi tre mesi. Protagonista della serata è Nickeil Alexander-Walker, con 23 punti messi a segno.

C’è la doppia doppia da 35 punti e 11 assist di Jrue Holiday sulla copertina della vittoria dei Portland Trail Blazers sui Memphis Grizzlies. Nel 122-114 pesa anche la prestazione da 30 punti di Jerami Grant. Grande equilibrio tra i Philadelphia 76ers e gli Utah Jazz, ma alla fine festeggiano i primi con lo score di 106-102, grazie ai 25 punti di Tyrese Maxey. Non bastano a Utah i 30 punti fatti registrare da Keyonte George. Vincono nettamente i Los Angeles Clippers, che stendono per 130-107 gli Indiana Pacers.

