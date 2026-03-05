Peraboni (Ieg): tre nuove manifestazioni nel primo trimestre 2026

Rimini, 5 mar. (askanews) – “Lanceremo almeno una fiera nuova all’anno solo in Italia, oltre a quelle che stiamo acquisendo all’estero. Nel primo trimestre di quest’anno saremo in grado di aggiungere tre fiere nuove al nostro portafoglio”. Lo ha annunciato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, a margine dell’inaugurazione di Key a Rimini.”Abbiamo già annunciato che faremo la prima fiera sulla Space Economy in Italia a Rimini il prossimo settembre – ha spiegato Peraboni -. Tra pochi giorni annunceremo anche la fiera del 2027, sempre in Italia, e una nuova acquisizione sul mercato estero”.Sulla situazione internazionale legata alla crisi in Medio Oriente, l’ad di Ieg ha sottolineato il valore della diversificazione geografica: “La diversificazione che seguiamo sui mercati internazionali serve anche a essere più resilienti quando un’area geografica entra in crisi. Ad oggi non stiamo avendo particolari ripercussioni”.Ieg è presente a Dubai con tre manifestazioni fieristiche: “Fortunatamente sono tutte tra ottobre e novembre, quindi le abbiamo già svolte e speriamo che la situazione si stabilizzi prima di allora”, ha concluso Peraboni.