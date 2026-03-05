Poste Italiane, recapito da record: consegnati 349 milioni di pacchi

1 minuto per la lettura
Milano, 5 mar. (askanews) – Poste Italiane consolida la propria leadership nel settore della logistica. Nel 2025 il gruppo ha consegnato 349 milioni di pacchi, in aumento del 13,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato in crescita, come sottolineato dall’amministratore delegato Matteo del Fante, durante la presentazione dei risultati finanziari 2025, e in linea con gli obiettivi del piano strategico The Connecting Platform.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA