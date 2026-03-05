Referendum, Meloni: non ci sarà altra occasione per riformare giustizia

Roma, 5 mar. (askanews) – “Riformare la giustizia è fondamentale per rendere questa nazione moderna: il paradosso è che non ci si è mai riusciti, e penso che se non ci riusciamo stavolta non avremo un’altra occasione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Rtl 102.5.

“Penso ci sia bisogno di cambiare perché – ha aggiunto – la giustizia è uno dei tre poteri fondamentali che servono per far camminare l’Italia ed è quello che in 80 anni non siamo mai riusciti a riformare in modo sostanziale. Se la giustizia non funziona adeguatamente, il meccanismo che serve a far camminare questa nazione si inceppa”, ha aggiunto.