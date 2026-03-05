Ucraina, Vannacci: pace è dei vincitori, accettare condizioni Russia

Roma, 5 mar. (askanews) – “La pace giusta non è mai esistita, nella storia dell’umanità ho sempre visto la pace del vincitore”. “Oggi quasi il 20% del territorio ucraino è conquistato dai russi” quindi “per trovare delle condizioni condivise bisogna accettare le condizioni russe”. Lo ha detto Roberto Vannacci parlando alla stampa estera della guerra in Ucraina.

L’europarlamentare ha ricordato le condizioni della Russia: “La neutralità ucraina, non rinunciare ai territori conquistati militarmente, non dislocare in Ucraina i sistemi Nato. Questo è il tavolo di negoziazione in cui ci troviamo realisticamente. La ricerca della pace di oggi si articola nell’accettazione e nella negoziazione di queste condizioni da parte dell’Ue e dell’Ucraina”.

L’alternativa sarebbe “l’intervento diretto della Nato e dell’Ue in questa guerra e questo significherebbe mandare i nostri figli a combattere e a morire in Donbass. Nessuno lo vuole, neanche i volenterosi che all’inizio avevano un atteggiamento smargiasso”, ha detto ancora.

“L’Ue – ha concluso – non vuole mandare i prori figli a morire al fronte, ci conviene trovare la pace oggi perchè quella di domani ci costerà più di quella di oggi”.