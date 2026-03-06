Atp Masters 1000 Indian Wells, Arnaldi e Maestrelli eliminati al primo turno

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Si è chiusa al primo turno l’esperienza di Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all’Indian Wells Tennis Garden. Il pisano, numero 114 del mondo, al debutto nel main draw di un Masters 1000, ha perso la sfida tra qualificati 76(5) 64 contro Rinky Hijikata, numero 117 del mondo, che incontrerà al secondo turno Luciano Darderi, numero 21 del ranking. Arnaldi, 85 Atp, ha ceduto 60 61 in 62 minuti contro il qualificato statunitense Mackenzie McDonald (126) che, al secondo turno, sfiderà il britannico Cameron Norrie, numero 29 del mondo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).