Cinema, a Napoli si gira “Super Santos” liberamente tratto da Saviano

Roma, 6 mar. (askanews) – Roma, 6 mar. (askanews) – Quattro amici, quattro destini, una sola passione. Sono iniziate a Napoli le riprese di “Super Santos” opera prima di Ciro Visco liberamente tratta dal romanzo di Roberto Saviano “Cuore puro” (Giunti Editore, 2022), che ne è anche sceneggiatore con Stefano Piedimonte e con lo stesso regista. Nel cast Francesco Di Leva, Massimiliano Rossi, Antonia Truppo e i giovanissimi esordienti Thomas D’Angelo, Ciro Esposito, Ciro Dommarco e Danilo D’Ambrosio. ll film è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar (a Mediawan company), Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione Palomar (a Mediawan company) e PiperFilm realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Le riprese si svolgeranno per sei settimane a Napoli. Alla fotografia Cristiano Di Nicola, la scenografia è di Ludovica Ferrario, i costumi di Mariano Tufano, il montaggio sarà curato da Marcello Saurino. “Super Santos” sarà distribuito nei cinema in Italia da PiperFilm e all’estero da PiperPlay.