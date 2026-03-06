Ditonellapiaga vola al 1° posto della classifica Earone Airplay

Milano, 6 mar. (askanews) – A pochi giorni dal trionfo sul podio della 76° edizione del Festival di Sanremo e dalla vittoria della serata delle cover con Tony Pitony sulle note di The Lady is a Tramp, Ditonellapiaga vola direttamente al 1° posto della classifica Earone Airplay con Che fastidio! (BMG/Dischi Belli), da subito uno dei brani più ascoltati e trasmessi in radio dal giorno della sua release, mercoledì 25 febbraio.

Brano energico, diretto e pungente (scritto e composto dalla stessa Margherita e impreziosito dal contributo di Alessandro Casagni, Edoardo Castroni e Edoardo Ruzzi) Che fastidio! regala, anche attraverso l’irriverente videoclip, uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi “costrizioni” della vita quotidiana, di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto raccontata dall’artista in modo ironico, irriverente e mai giudicante attraverso tutto ciò che, del frenetico mondo di Margherita, può essere fastidioso.

Che fastidio! apre le porte ed è brano-manifesto di Miss Italia, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- nel nuovo album entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, proprio come il suo nome. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

Ditonellapiaga tornerà live nei club in autunno con due speciali appuntamenti: il 27 novembre 2026 all’Atlantico di Roma e il 30 novembre 2026 al Fabrique di Milano. I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su Magellano Concerti.

Miss Italia sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.