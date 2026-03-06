Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo”

1 minuto per la lettura
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vogliamo entrare e ripulire
tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10
anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune persone
che penso farebbero un buon lavoro”. Così il presidente degli
Stati UBNiti Donald Trump, in un’intervista alla Nbc News.
Alla domanda su chi guiderà l’Iran in futuro, Trump ha risposto:
“Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi
vorrei”, aggiungendo di essere “solo un pò sarcastico quando lo
dico”. Quanto alla possibilità di un’invasione di terra da parte
delle forze americane e israeliane, Trump l’ha definita un
“commento sprecato”, lasciando intendere che l’invasione non è
qualcosa a cui sta pensando in questo momento. “E’ una perdita di
tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso
tutto ciò che potevano perdere”, ha aggiunto.
