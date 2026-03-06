Paralimpiadi, L. Fontana: grande occasione di sport e vita

Roma, 6 mar. (askanews) – “La cerimonia, all’Arena di Verona, di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali segna un altro momento storico per la città, nuovamente protagonista a livello internazionale e cuore pulsante di un messaggio universale, legato all’inclusione, ai valori dello sport, all’abbattimento delle barriere”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, che questa sera parteciperà, all’Arena di Verona, alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

“Grazie ai volontari e a coloro che stanno rendendo possibile tutto questo, con un grande lavoro dietro le quinte. Un ringraziamento speciale agli atleti – aggiunge Fontana – che con le loro storie, la loro testimonianza, le loro capacità ci consegnano esempi di sport e di vita. Il mio in bocca al lupo alla squadra Nazionale”.