Pd, domani all’Acquario romano la chiusura con Schlein del percorso di ascolto

Roma, 6 mar. (askanews) – Si concluderà domani, sabato 7 marzo, il percorso di ascolto ‘L’Italia che sentiamo’.L’iniziativa si svolgerà a Roma, dalle 9.30 alle 14, all’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti, 47. . La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà presente e interverrà a conclusione dei lavori.

Lo comunica il Pd sottolineando che “durante la mattinata si ripercorreranno le tappe di un viaggio che da Milano a Firenze, da Napoli a Roma ha portato ad ascoltare centinaia di voci del mondo dei saperi e della cultura, del welfare e della casa, dell’industria e del lavoro, della transizione ecologica e della pace, della sanità e della sicurezza”

L’evento, informa ancora il Nazareno, “sarà anche l’occasione per conoscere i primi risultati del questionario di inchiesta sociale che i volontari hanno portato mel mese di febbraio nelle piazze e nel porta a porta”.