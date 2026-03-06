Sci, Laura Pirovano vince la libera di Val di Fassa

Roma, 6 mar. (askanews) – Laura Pirovano – trentina di 28 anni al primo podio in carriera – ha vinto in 1.21.40 la discesa libera di Coppa del Mondo, sulle nevi di casa della Val di Fassa sulla pista La Volata. Quando mancano solo due gare alla fine della stagione Pirovano è ora anche in piena corsa per la conquista della coppa di disciplina: ha infatti – ritiratasi Lindsey Vonn a quota 400 – 336 punti contro i 386 della giovane tedesca Emma Aicher, oggi seconda in 1.21.41. Al terzo posto è finita in 1.21.69 l’americana Breezy Johnson, oro olimpico a Cortina. Indietro, 17^ in 1.22.30, Sofia Goggia.