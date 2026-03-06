X
<
>

Usa, -92.000 posti lavoro a febbraio, dato peggiore da oltre 5 anni

| 6 Marzo 2026 14:35 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

New York, 6 mar. (askanews) – L’occupazione americana a febbraio a sorpresa si è contratta. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno perso 92.000 nuovi posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto gennaio. Si tratta del dato peggiore dal dicembre 2020. Il tasso di disoccupazione e’ a sua volta inaspettamente salito al 4,4 dal 4,3% del mese precedente, dove era visto restare. Lo ha comunicato il Bureau of Labor Statistics.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA