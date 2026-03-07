Olly riparte da Jesolo con il suo Tutta vita tour 2025-2026

Milano, 7 mar. (askanews) – Riparte dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Tutta vita tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti tutti sold out, che si aggiungono ai 7 live sold out dello scorso autunno. A seguire, Olly si esibirà quest’estate nelle 5 date de Il gran finale con tre concerti sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e due date evento al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, già sold out, e alla Reggia di Caserta. Reduce da un anno straordinario e dopo il successo delle prime date nei palazzetti del 2025, Olly torna sui palchi che lo hanno accolto con entusiasmo, pronto a riabbracciare il suo pubblico con un tour – organizzato da Magellano Concerti – che ha registrato il tutto esaurito in tempi record, confermando il legame sempre più forte con la sua gente.

Dopo il grande successo dei due concerti sold out de La Grande Festa, con cui Olly si è esibito per la prima volta all’Ippodromo SNAI di Milano con due date evento lo scorso settembre, il cantautore genovese ha dato il via dalla sua città al suo primo tour nei palazzetti a ottobre 2025. Domani il Tutta vita tour 2025-2026 riparte con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino – all’Inalpi Arena – il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio.

A conclusione del tour invernale, Olly si prepara a Il gran finale con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre date evento tutte sold out di Tutti a casa. I tre concerti rappresentano un nuovo appuntamento live che sa di straordinario: Federico sarà infatti il prossimo 18, 20 e 21 giugno 2026 nella sua Genova, nello stadio che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica a 21 anni dall’ultimo concerto che si è svolto nella venue, tenuto da Vasco Rossi. Un evento che, giá dal titolo, racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che i suoi live sprigionano. IL GRAN FINALE culminerà con le ultime due date: il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle, SOLD OUT) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone). Per info: https://www.magellanoconcerti.it/.

I concerti di Olly sono l’occasione per portare sul palco i brani di Tutta Vita (SEMPRE) uscito lo scorso 26 settembre. Il disco – che si è aggiudicato il titolo dell’album più ascoltato del 2025 – è la nuova edizione dell’album (Epic Records/Sony Music Italy) prodotto da JULI, uno dei producer più apprezzati della scena musicale italiana con cui Olly collabora da tempo e a cui è profondamente legato. Nel corso di più di un anno di concerti – di cui Juli ha curato la direzione musicale – i due hanno rafforzato un sodalizio artistico che trova la sua massima espressione nei nuovi brani dell’album.

Tutta Vita (SEMPRE) è un progetto collettivo capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo, perché riflette il percorso di crescita che l’artista ha condiviso con la sua famiglia di amici in dodici mesi intensi di emozioni. In continuità con le dodici tracce di Tutta vita, questa nuova edizione mette al centro le parole di Olly, accompagnate da sonorità sempre più organiche e suonate, arricchite dall’uso di strumenti come sax e armonica, pensate per sprigionare tutta la loro forza nella dimensione live. Oltre ai brani Questa domenica, Depresso fortunato e Balorda nostalgia, Tutta Vita (SEMPRE) contiene cinque inediti che segnano una svolta nel percorso artistico di Olly e Juli in quanto testimoni di una maturità crescente: Così così, Il brivido della vita, Come noi non c’è nessuno, Occhi color mare e Buon Trasloco. L’album è disponibile nei formati CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato.