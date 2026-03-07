Paralimpiadi, Bertagnolli bronzo nella libera ipovedenti

Roma, 7 mar. (askanews) – Dopo Chiara Mazzel, Giacomo Bertagnolli: l’azzurro (AS3) di Cavalese, assieme alla sua guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera visually impaired chiudendo la gara in 1.18.64, a 2″56 dall’austriaco Johannes Aigner (AS2), oro, e a 31 centesimi dal canadese Kalle Ericsson (AS2), argento.

Per Bertagnolli è tris, visto che era riuscito ad andare a medaglia già nei Giochi Olimpici 2018 e 2022. Ma non è finita qui la sua Paralimpiade, con quattro gare ancora da disputare.