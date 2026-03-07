Strade Bianche, poker di Pogacar: nessuno come lui

1 minuto per la lettura
SIENA (ITALPRESS) – È ancora Tadej Pogacar il vincitore delle Strade Bianche. Al debutto stagionale lo sloveno dell’UAE Team Emirates XRG trionfa in solitaria sotto la Torre del Mangia a Siena per la quarta volta in carriera, la terza consecutiva, salendo al primo posto nell’albo d’oro davanti allo svizzero Fabian Cancellara (3). Alle sue spalle il giovane Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) che chiude in seconda posizione davanti ad Isaac Del Toro Romero (UAE Team Emirates XRG).
