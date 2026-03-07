Tennis, Paolini avanti all’esordio a Indian Wells

Roma, 7 mar. (askanews) – Soffre, rimonta e vince. È il riassunto dell’esordio di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Indian Wells, iniziato con il successo in tre set sull’austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-3 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Paolini centra così la sesta vittoria stagionale, in un 2026 iniziato in chiaroscuro. La n. 7 al mondo tornerà in campo domenica per il terzo turno contro l’australiana Alja Tomljanovic, n. 85 Wta, che ha eliminato la n. 30 del seeding Xinyu Wang con un netto 6-3, 6-1.