Carburanti, Schlein: bene aperture Governo a parole, Meloni passi ai fatti

Roma, 7 mar. (askanews) – “Prendo atto delle parole di apertura del ministro dell’economia rispetto alla proposta del Partito Democratico. Secondo noi davanti agli aumenti stellari causati dalla nuova guerra è necessario restituire ai cittadini l’extra gettito IVA su benzina e diesel per ridurne immediatamente i costi con l’attivazione dello strumento dell’accisa mobile, in vigore da tempo e mai attuato. Adesso Giorgia Meloni dalle parole passi ai fatti perché bisogna proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze economiche di questa guerra”. Lo dichiara la Segretaria del Pd Elly Schlein.