A Villa Blanc il Graduation Day del Leonardo Future Loading

Roma, 9 mar. (askanews) – Si è svolto a Roma, nella sede Luiss Business School di Villa Blanc, il Graduation Day del Leonardo Future Loading, l’international talent program sviluppato da Leonardo in collaborazione con la Luiss Business School. Con la cerimonia si conclude così la seconda edizione del percorso mentre per la terza, in partenza a giugno, c’è tempo fino alla fine di marzo per presentare la propria candidatura. Il programma offre ai partecipanti l’opportunità di conseguire un Master universitario di I livello in Advanced Management, riconosciuto a livello internazionale. Un percorso di formazione e sviluppo intenso che rafforza le loro competenze in leadership, gestione aziendale e innovazione tecnologica.Nel corso della Lectio Magistralis, Roberto Cingolani, Chief Executive Officer e General Manager di Leonardo, ha rivolto un messaggio alle ragazze e ai ragazzi, spiegando che lavorare in Leonardo vuol dire essere protagonisti del progresso tecnologico, affrontare sfide complesse con responsabilità e visione, e avere un impatto reale sulla sicurezza e sul benessere delle persone. È un’opportunità unica per trasformare le idee in soluzioni concrete.”Future Loading – ha detto Raffaele Oriani, Dean della Luiss Business School – è un programma molto importante per la Business School perché viene svolto in collaborazione con un partner strategico come Leonardo e ha la caratteristica di combinare la nostra esperienza nell’ambito della formazione manageriale con l’applicazione nella pratica professionale di tutti i giorni, visto che gli allievi al tempo stesso studiano per il master e lavorano in azienda. È uno dei tipici esempi in cui la Business School collabora con i propri partner strategici per contribuire alla formazione di giovani talenti”.”Possiamo dire con orgoglio che Future Loading è l’iniziativa più ambita in Leonardo. Nelle ultime due edizioni sono state presentate quasi 12.000 candidature, da oltre 100 paesi, tutte provenienti da discipline STEM, con un background accademico di assoluta eccellenza giovani che chiedono non solo di imparare, ma di contribuire, di partecipare alla costruzione di un futuro più sicuro e più grande del presente”, ha sottolineato invece Antonio Liotti, Chief People & Organisation Officer di Leonardo.