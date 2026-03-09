Boston corsara a Cleveland, vincono i Lakers mentre Detroit cade ancora: il resoconto Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston espugna Cleveland nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Finisce 109-98 per i Celtics, che stanno ritrovando il duo Brown-Tatum, autori rispettivamente di 23 e 20 punti. Apporto decisivo dalla panchina di Payton Pritchard con 18 punti e 7 assist. Cavs ko nonostante i 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Donovan Mitchell e la doppia doppia da 19 punti e al assist di James Harden. Luka Doncic brilla contro New York. Il 77 dei Los Angeles Lakers mette insieme una prestazione da 35 punti, 8 rimbalzi e 4 assist e consegna il successo casalingo ai gialloviola per 110-97. Out LeBron James, c’è Austin Reaves con 25 punti e 5 assist.

Quarta sconfitta in fila per Detroit, che cade a Miami 121-110. Heat che, con l’azzurro Simone Fontecchio che non entra nelle rotazioni, si aggrappano a Tyler Herro (25 punti e 6 assist) e a Bam Adebayo (24 punti e 9 rimbalzi). Non bastano ai Pistons i 26 punti con 10 assist del solito Cade Cunningham.

Toronto domina in casa contro Dallas 122-92. Match mai in discussione con i Raptors in controllo dall’inizio alla fine. Top scorer RJ Barrett con 31 punti. San Antonio ne fa 145 a Houston. 145-120 per gli Spurs, che mandano ben quattro giocatori oltre i 20 punti. Mvp Victor Wembanyama con 29 punti e 8 rimbalzi. Sponda Rockets 23 punti per Kevin Durant e Amen Thompson.

Secondo ko in fila per Charlotte che si arrende a Phoenix 111-99. Protagonista Devin Booker con 30 punti e 10 assist. Milwaukee crolla sul suo parquet contro Orlando. 130-91 per i Magic con un Paolo Banchero da 33 punti e 5 rimbalzi in soli 29 minuti di gioco. Quinta sconfitta nelle ultime sei per Milwaukee.

Portland in scioltezza contro Indiana. 131-111 per i Trail Blazers, che approfittano dei 28 punti in uscita dalla panchina di Scoot Henderson. Vittorie interne per Sacramento e New Orleans, che si sbarazzano di Chicago e Washington senza particolari difficoltà. Per i Kings c’è la tripla doppia da 23 punti, 11 rimbalzi e 12 assist di un vintage Russell Westbrook.

