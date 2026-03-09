Von der Leyen “Nessuna lacrima per il regime iraniano che ha inflitto morte”

1 minuto per la lettura
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versare
lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la
repressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidente
della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso
alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. “Sentirete opinioni
diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra
volontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questo
dibattito manchi in parte il punto. Perchè l’Europa deve
concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo
com’è realmente oggi”, ha detto von der Leyen. “Hanno massacrato
17.000 dei loro stessi giovani. E questo regime ha causato
devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i
suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani,
all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la
scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone
in tutta la regione. Sperano che questo momento possa aprire la
strada verso un Iran libero”, ha infine dichiarato la presidente
della Commissione Ue.
(ITALPRESS).
