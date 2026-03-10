X
Mattarella: Costituzione nata da dialogo autentico politici-studiosi

Firenze, 10 mar. (askanews) – L’Assemblea Costituente “si giovò in grande misura del contributo degli uomini di cultura, degli studiosi di diverso orientamento che ne entrarono a far parte, accanto alla componente più schiettamente politica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al teatro del Maggio a Firenze dove ha ricevuto la laurea honoris causa in “Politica, istituzioni e mercato”.

“La cultura e la scienza sono per loro autentica natura aperte all’interlocuzione, non pretendono di possedere verità assolute, sono inclini a trovare punti di incontro, a raggiungere mediazioni, senza rinunciare ad affermare principi e valori – ha spiegato il Capo dello Stato -. Questo rese possibile la nostra Costituzione: una collaborazione autentica e profonda, tra studiosi e rappresentanti politici, nel porre le basi per la rinascita dell’Italia nel segno della democrazia”.

