Paralimpiadi, Bertagnolli oro in combinata

Roma, 10 mar. (askanews) – Giacomo Bertagnolli (AS2), con la sua guida Andrea Ravelli, hanno conquistato la medaglia d’oro col tempo totale di 1’56″42 nella combinata alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Eccellente la prova in superG, ottima la prova nello slalom. Terza medaglia per lui in altrettante gare (oro, argento e bronzo). Argento al britannico Simpson (AS3, +0.65), e bronzo al temibilissimo austriaco Aigner(AS2), con un ritardo di 1″04 dall’azzurro.