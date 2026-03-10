Poste Italiane, numeri da record per l’App “P”

1 minuto per la lettura
Roma, 10 mar. (askanews) – Poste Italiane registra numeri da record per l’App “P”. L’applicazione unica supera infatti i 4 milioni di utenti giornalieri, mentre quelli complessivi sono oltre 16 milioni. Cifre da primato nel panorama digitale nazionale, che rendono “P” l’applicazione italiana più utilizzata nel Paese, come ricordato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante. L’App di Poste Italiane costituisce un punto di accesso strategico a tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo: uno strumento che, insieme alla rete dei 12.800 uffici postali, forma la più grande piattaforma omnicanale d’Italia. Il servizio del TG Poste.
