Iran, Conte a Meloni: tavolo è in Parlamento, no a sfilate a Chigi

Roma, 11 mar. (askanews) – “Il tavolo c’è già, in Parlamento. Se poi dobbiamo fare le sfilate a palazzo Chigi ed essere presi in giro come sul salario minimo, faremo… Diremo…”. Giuseppe Conte, presidente del M5S, conversando con i giornalisti in Senato risponde così alla proposta di Giorgia Meloni.

“Bene gli scambi di informazioni, però oggi ci aspettiamo un posizionamento chiaro dal governo. Vogliamo un’Italia protagonista ma non fittiziamente con la retorica di ‘ritorno di centralità’ di cui il governo ci ha riempito la testa. Un’Italia protagonista dei percorsi per ritrovare il bandolo della matassa. Questo è il tema, il posizionamento”, ha aggiunto.

Ha insistito Conte: “Il tavolo già c’è e noi portiamo proposte concrete. C’è la disponibilità a rivedere il Patto di Stabilità che ci strozza? Il Cdm di ieri si è concluso senza alcuna decisione, le accise le vogliamo tagliare, il governo vuole fare retromarcia? Una tassa sugli extraprofitti dei colossi energetici la vogliamo fare? Queste sono le urgenze del Paese”. Ancora: “Non è che ci chiamate a Chigi perchè adesso c’è la guerra…”. Dunque “valuteremo. Andiamo a far cosa? Ci chiamate a Chigi per che cosa? Qual è il posizionamento dell’Italia sulla guerra? Ditecelo adesso, non è che veniamo a Chigi e ci facciamo due chiacchiere o ci date informazioni che se leggiamo il New York Times le sappiamo prima… Se un ministro va in ferie quando l’attacco Usa è imminente che informazioni ci può dare? Andiamo a far cosa?”.