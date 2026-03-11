Iran, via libera da Parlamento a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni

Roma, 11 mar. (askanews) – L’aula del Senato la mattina e l’aula

della Camera la sera hanno approvato la risoluzione di

maggioranza sulle comunicazioni rese dalla premier

Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo,

allargate al Medio Oriente. Al Senato i sì sono stati 102, 66 i

no e un astenuto. Alla Camera si sono registrati 196 sì, 122 no e 3 astenuti.

A Montecitorio, con parere positivo del governo, sono state

approvate alcune parti della risoluzione presentata da Azione

mentre Pd, M5s e Avs hanno rifiutato il voto per parti separate,

il governo ha espresso parere negativo, e le tre risoluzioni sono state bocciate.