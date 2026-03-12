Alcaraz vola ai quarti di finale di Indian Wells, Djokovic eliminato da Draper

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz non lascia scampo a Casper Ruud e per il quinto anno di fila raggiunge i quarti del “BNP Paribas Open”, il Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari).

Il murciano, numero uno del mondo e del tabellone, si sbarazza di Ruud per 6-1 7-6(2) e centra il sesto successo in sette scontri diretti col norvegese. Alcaraz, che ha vinto tutti e 15 i match disputati in questo 2026, se la vedrà per un posto in semifinale con Cameron Norrie, l’ultimo tennista – Sinner a parte – ad averlo battuto negli ultimi mesi: nello scorso ottobre il britannico, campione a Indian Wells nel 2021, riuscì a spuntarla in tre set al Masters 1000 di Parigi.

Esce invece di scena Novak Djokovic, battuto dal campione uscente Jack Draper: 4-6 6-4 7-6(5) il finale a favore del 24enne di Sutton, 14esima testa di serie del torneo, che nei quarti se la vedrà con Daniil Medvedev.

RYBAKINA E SVITOLINA AVANZANO

Elena Rybakina ed Elina Svitolina approfittano del ritiro delle rispettive rivali e si qualificano per i quarti del “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden.

L’ucraina, numero 9 del tabellone, era avanti 6-1 1-1 quando Katerina Siniakova ha dovuto gettare la spugna, pagando forse le precedenti maratone per superare Fernandez e Andreeva, mentre la Rybakina, terza testa di serie, era sul 6-4 4-3 quando Sonay Kartal si è dovuta fermare per un problema alla schiena. Svitolina se la vedrà per un posto in semifinale con Iga Swiatek, per Rybakina invece il quarto contro Jessica Pegula.

ERRANI/PAOLINI IN SEMIFINALE

Jasmine Paolini e Sara Errani recuperano un set e due break di svantaggio e centrano la semifinale nel torneo di doppio femminile al “BNP Paribas Open”, terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, che si concluderà questa settimana sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. Nei quarti le azzurre hanno sconfitto la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic 4-6 7-5 10-6 dopo essere state sotto 0-3 nel secondo set. In semifinale se la vedranno, nella notte italiana, contro una delle coppie più forti del mondo, la statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova, che però si è ritirata in singolare nell’ottavo di finale contro Elina Svitolina. Tornate in semifinale a Indian Wells per il secondo anno di fila, Townsend e Siniakova nel 2025 hanno vinto l’Australian Open e il Wta 1000 di Dubai, oltre a centrare la finale allo US Open. Quest’anno a Melbourne, nell’unico torneo giocato in coppia prima del Wta 1000 californiano, si sono invece fermate ai quarti. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno invece completato la sesta vittoria in otto partite stagionali. Prima del WTA 1000 di Indian Wells Errani e Paolini hanno perso al secondo turno all’Australian Open e in semifinale a Doha mentre a Dubai sono uscite subito di scena per mano di Siegemund/Zvonareva.

