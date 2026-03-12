Ciclismo, Mathieu van der Poel vince anche a Martinsicuro

Roma, 12 mar. (askanews) – Mathieu van der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico e, dopo San Gimignano fa sua anche la tappa di Martinsicuro, quarta frazione tutta abruzzese della corsa dei due mari. Uno sprint d’autore per l’olandese della Team Alpecin-Premier Tech, capace di lasciarsi alle spalle il gruppo di 14 fuggitivi, praticamente tutti i migliori compresi Van Aert, Del Toro e soprattutto Ganna, partito in anticipo e beffato da un van der Poel imprendibile, che ha chiuso in scioltezza, con tanto di dito alzato al cielo. A festeggiare con VdP è anche Giulio Pellizzari che, a 22 anni, si toglie lo sfizio di prendersi, grazie ai 6 secondi di abbuono del secondo posto, la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico, sfilata all’amico Del Toro. Domani l’arrivo a Mombaroccio, Marche profonde, percorso nervoso che potrebbe sorridere ancora a Pellizzari, peraltro marchigiano. Ci sono tutti i presupposti per un’altra giornata da ricordare.