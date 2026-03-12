X
Iran, Meloni a leader G7: impegno per favorire ritorno a diplomazia

Askanews
Roma, 11 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della videoconferenza coi leader del G7, ha riaffermato “l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani”. A quest’ultimo proposito, la presidente Meloni ha proposto che sia “organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo)”. Lo rende noto Palazzo Chigi.

