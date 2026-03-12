Liguria, Salis: caso presunto dossieraggio infanga la politica

Genova, 12 mar. (askanews) – “Ritrovare Genova e la Liguria sulle prime pagine dei quotidiani nazionali per fatti negativi che infangano la nostra politica, sinceramente è qualcosa che non mi sento di accogliere di buon grado”.àLo ha affermato la sindaca di Genova Silvia Salis commentando, a margine di un evento, l’inchiesta sul presunto dossieraggio ai danni dei giornalisti del Secolo XIX da parte dello staff del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che riguarderebbe anche la campagna elettorale per le ultime Comunali.”Da amministratrice pubblica – ha aggiunto Salis – le cose che mi preoccupano di questa vicenda sono due: la prima è se è normale che un ufficio stampa pagato con soldi pubblici faccia delle relazioni sull’attività di giornalisti del Secolo durante la campagna elettorale in modo da incidere su di essa. La seconda è cosa porta un presidente di Regione a pensare di avere il potere di poter scrivere a un editore e di poter incidere sulla linea politica di un giornale durante una campagna elettorale e anche dopo?àQuesti sono interrogativi abbastanza inquietanti che mi faccio da amministratrice pubblica”.