Maxi furto di farmaci oncologici in un ospedale del Reggino, Occhiuto: “Gesto ignobile”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di persone ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici ad alto costo sottratti dalla farmacia ospedaliera dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo.

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria

“Rubare farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un gesto ignobile. È vergognoso quanto accaduto all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e la Procura di Reggio Calabria per aver smantellato questa banda di criminali senza scrupoli”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

