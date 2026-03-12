Mazda6e tra le prime tre finaliste del World Car Design of the Year 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mazda6e è stata selezionata tra le tre finaliste del prestigioso premio World Car Design of the Year 2026, riconoscimento che il marchio giapponese ha già conquistato due volte in passato. Una giuria composta da 98 giornalisti internazionali del settore automobilistico provenienti da 33 paesi ha valutato i veicoli idonei, seguendo le indicazioni di una giuria di sette esperti di design di fama mondiale.

Questo riconoscimento sottolinea il continuo impegno di Mazda nel perseguire un design coinvolgente, l’artigianalità giapponese e l’evoluzione della filosofia Kodo Design del marchio, adattata all’era dell’elettrificazione. Unendo tradizione e innovazione, la Mazda6e segna un passo audace verso il futuro elettrico, pur rimanendo fedele alla maestria artigianale e all’eccellenza estetica che definiscono il marchio Mazda.

Ogni dettaglio, dalla carrozzeria scolpita agli interni accoglienti e umanocentrici, riflette la dedizione di Mazda all’eccellenza dei materiali e all’approccio artigianale “Crafted with Japanese Soul”. A complemento della Mazda6e, la Mazda CX-6e, recentemente presentata, amplia la gamma di veicoli elettrici di nuova generazione del marchio Mazda e contribuisce ulteriormente alla storia di successo di Mazda in Europa. I primi riscontri dei clienti mostrano questo entusiasmo, che si traduce in un flusso costante di nuovi ordini per entrambi i modelli.

“Siamo onorati che la Mazda6e sia stata nominata tra le tre finaliste per il World Car Design of the Year. Questo riconoscimento celebra il nostro impegno verso l’artigianalità e la cura dei materiali, valori espressi dalla nostra filosofia “Crafted with Japanese Soul”. La Mazda6e è una bellissima interpretazione dell’ultima evoluzione del Kodo Design e questa nomination rafforza i risultati di Mazda nelle competizioni di design a livello globale” ha detto Jo Stenuit, Design Director, Mazda Motor Europe. Le vincitrici del World Car Design Award 2026 saranno annunciate in diretta mercoledì 1º aprile 2026 al New York International Auto Show durante la colazione stampa di apertura.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).