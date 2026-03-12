“Ricordati che ti voglio bene”, al via in Alto Adige le riprese

Roma, 12 mar. (askanews) – Sono iniziate in Alto Adige le riprese di “Ricordati che ti voglio bene”, il nuovo film breve scritto e diretto da Alessandro Parrello, regista romano tra gli autori più prolifici del cinema breve italiano contemporaneo.

Ambientato tra le spettacolari vette di Merano 2000, tra cime innevate, passi di montagna e pareti da scalare, il film mescola azione, dramma e suggestioni fantastiche, confermando ancora una volta la vocazione di Parrello a esplorare i generi attraverso storie fortemente incentrate sui personaggi e sulle loro sfide emotive.

Il progetto segna il dodicesimo lavoro cinematografico diretto da Parrello e si inserisce nel suo percorso autoriale dedicato a un’ampia serie antologica sull’esplorazione dei generi. Con 18 titoli di finzione diretti tra VR e cinema lineare, Parrello si è distinto negli ultimi anni per una filmografia capace di coniugare ambizione visiva, cast di primo piano e storie dal forte impatto emotivo.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Parrello insieme a Eugenio Ricciardi, che è anche protagonista del film. Il cast vede inoltre la partecipazione di Luca Ward e Maurizio Lombardi, quest’ultimo vincitore del Nastro d’Argento 2025 per Marcello, co-prodotto proprio da Parrello. Il film è prodotto dalla neonata Dixer Film, fondata da Ricciardi.

La storia segue un giovane scalatore impegnato a raggiungere la vetta più alta di una montagna innevata. Quando, in una situazione di estremo pericolo, rischia di precipitare nel vuoto, viene salvato da uno scalatore più esperto e maturo. Sarà quest’ultimo a guidarlo lungo un percorso alternativo verso la stessa meta. Ma lungo il cammino qualcosa sembra minacciare il loro viaggio.

Con la fotografia di Valerio Evangelista (Sandokan), il film si sviluppa come una metafora epica ed emotiva sulla rinascita e sulle scelte che ognuno è chiamato a compiere senza ricorrere all’illusione e alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Proprio per questo il progetto ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Sono emozionato nel raccontare una storia che tocca corde molto delicate. Con Eugenio lavoriamo a questo progetto da mesi e vederlo prendere forma qui, tra queste montagne, è qualcosa di speciale. È anche un momento molto importante per me, perché ho la possibilità di esprimermi sia davanti che dietro la macchina da presa nel modo in cui ho sempre desiderato. Per questo sono grato per la fiducia che le produzioni continuano a riporre in me e per i riconoscimenti che stanno arrivando”, ha dichiarato Parrello.

Per l’autore romano si tratta di un periodo particolarmente intenso. Terminato questo progetto, a fine marzo tornerà infatti sul set della serie internazionale “Felicità”, dove interpreta il protagonista maschile italiano. Le riprese riprenderanno a Polignano a Mare per circa un mese prima di concludersi a Varsavia.

Il 21 marzo, inoltre, Parrello sarà presente al Bif&st di Bari anche in veste di produttore con il film breve “Nowhere”, diretto da Andrea Arcangeli e da lui coprodotto nel 2025.