Bertagnolli d’argento nel gigante alle Paralimpiadi

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Roma, 13 mar. (askanews) – Ancora soddisfazioni per l’Italia nella giornata dedicata alle gare delle diverse categorie dello slalom gigante maschile delle Paralimpiadi. Nella categoria vision impaired, Giacomo Bertagnolli regala l’ennesimo straordinaria medaglia alla spedizione tricolore e continua ad aggiornare i record di una carriera sempre più leggendaria.
L’azzurro conquista infatti il dodicesimo podio complessivo in una rassegna olimpica. Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, chiude al comando la prima manche con il tempo di 1’02″76 e taglia il traguardo con il crono complessivo 2’08″27, tempo che gli vale la conquista della medaglia d’argento. L’azzurro termina infatti secondo con trentaquattro centesimi di distacco dal vincitore. E’ la tredicesima medaglia della spedizione azzurra, eguagliato il record di Lillehammer 1994
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