Iran, Renzi: confronto Meloni-opposizioni è il minimo

Roma, 13 mar. (askanews) – “Che ci debba essere un confronto continuo” sulla politica estera tra governo e opposizioni “mi sembra il minimo, noi al governo convocavamo i capigruppo e segretari di partito soprattutto delle opposizioni. Loro lo hanno fatto meno volentieri. Abbiamo chiesto che Meloni venisse in Aula e finalmente è venuta – anche se tardi – anche perchè dopo due volte che veniva Tajani c’era da mettersi le mani nei capelli. Poi se proponi il tavolo di discussione nella settimana del referendum dopo 4 anni in cui non hai fatto niente…. Siamo in una situazione in cui è giusto che ci sia il massimo confronto possibile”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, a SkyTg24.

Poi, ha aggiunto, “il primo tavolo di confronto è il Parlamento”.