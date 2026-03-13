X
Iran, Schlein: mi ha telefonato Meloni

13 Marzo 2026

Venezia, 12 mar. (askanews) – “Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d’accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione, quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all’attacco che c’è stato alla nostra base a Erbil”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, questa sera a Venezia, a margine di un incontro sul referendum.

