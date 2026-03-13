Maratona di Roma da record: 36mila iscritti e 60mila runner

Roma, 13 mar. (askanews) – Sarà l’edizione dei record quella dell’Acea Run Rome The Marathon, presentata questa mattina in Campidoglio e in programma domenica 22 marzo. La maratona capitolina registra numeri mai raggiunti prima: iscrizioni sold out da quattro mesi e 36mila partecipanti sulla distanza classica dei 42,195 chilometri, con atleti provenienti da 166 Paesi e oltre 10mila donne al via.

Considerando anche la Acea Water Fun Run – Saturday 5K del 21 marzo e la staffetta solidale Acea Run4Rome, saranno circa 60mila le persone che indosseranno pettorale e scarpe da corsa. Con accompagnatori e visitatori si stima la presenza in città di almeno 120mila persone, con un importante impatto turistico ed economico.

L’evento è organizzato per il sesto anno da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. La partenza sarà dai Fori Imperiali, con arrivo al Circo Massimo, sede anche dell’Expo Village che per la prima volta aprirà proprio nell’area del Circo Massimo da giovedì 19 a domenica 22 marzo.

La maratona di Roma entra inoltre nel nuovo circuito European Marathon Classics, che riunisce otto tra le principali maratone europee. Il percorso è stato ulteriormente migliorato per favorire prestazioni veloci: nel 2025 la gara capitolina è stata la maratona più veloce disputata in Italia sia al maschile sia al femminile.

Acea rafforza il proprio ruolo di title sponsor in un’edizione che coincide con la Giornata mondiale dell’acqua. L’iniziativa sarà accompagnata dall’hashtag #RunForWater e dalla distribuzione di 170mila litri d’acqua ai partecipanti, equivalenti a oltre 500mila brick da 0,25 litri con il marchio “Acqua di Roma”. L’azienda ha inoltre sviluppato l’app Acquea, che permette di individuare oltre 3.500 punti idrici geolocalizzati tra fontane, nasoni e Case dell’acqua in città.

Fitto anche il programma della Rome Running Week, da lunedì 16 a domenica 22 marzo, con incontri, iniziative solidali ed eventi culturali. Tra questi l’udienza con Papa Leone XIV, la Messa del maratoneta nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli e il Marathon Party finale.

Confermato anche il legame con Athletica Vaticana, che assegnerà per il quarto anno la “Coppa degli Ultimi”. Attesa inoltre la certificazione del Guinness World Record per il più grande team di pacer mai schierato in una maratona ufficiale: 252 atleti del World Pacer Team.

“Dal 2021 siamo passati da 8mila iscritti al sold out con 36mila runner, oltre 25mila dei quali stranieri – ha detto l’assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato -. Un risultato che porterà in città più di 120mila presenze e un indotto stimato oltre i 120 milioni di euro”.

“La maratona di Roma è ormai una destinazione internazionale tra le più ambite”, ha aggiunto il managing director di Infront Italy Alessandro Giacomini, sottolineando anche l’aumento del 20% dei ricavi rispetto al 2025 e la diffusione televisiva dell’evento in oltre 60 Paesi.