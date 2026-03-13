Referendum, Conte: da Meloni a Milano intervento osceno

Roma, 13 mar. (askanews) – “Questo in particolare è un passaggio osceno”: lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di Agorà su Rai3, parlando del comizio per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia tenuto dalla premier Giorgia Meloni nella serata di ieri.

A giudizio di Conte si tratta di un discorso “talmente sconcertante da essere sorprendente. Cioè ti puoi presentare tu, presidente del Consiglio a Milano a un comizio in cui fai un elenco: pedofili, stupratori, spacciatori, tutto un elenco, una teratologia di oscenità e questi sarebbero messi in libertà se non passa il Sì, ma cosa è un venditore, una venditrice di fumo?”