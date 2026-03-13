Referendum, Meloni: mai dubbi su impegno, governo e non galleggio

Milano, 12 mar. (askanews) – “Ho sentito che sarei stata ‘dilaniata’ dal dubbio di partecipare o no a questa iniziativa… Sono intatta, non sono dilaniata ma soprattutto non ho mai avuto dubbi sulla partecipazione a questa manifestazione”. Lo ha detto Giorgia Meloni, all’evento Fdi a Milano per il Sì al referendum.

E spiega: “Non ho mai avuti dubbi per due ragioni, scontate: non ho accetto di guidare il governo per vanità, ma per responsabilità. A me non interessa governare se tutto quello che posso fare è sopravvivere, galleggiare, piegarmi a interessi consolidati, fingere di non vedere le degenerazioni che dobbiamo superare. Non è per me e non è per noi, altri possono galleggiare e li abbiamo visti, a noi interessa governare per cambiare quello che non funziona. Una nazione non riformata non è poi neanche governata. E poi siamo gente che rispetta gli impegni presi, e rivendica le sue scelte perchè fa solo quello che lo convince. Riformare la giustizia era un impegno, e lo abbiamo mantenuto”.