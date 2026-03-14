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A Roma la manifestazione per il “No sociale”: siamo più di 20.000

| 14 Marzo 2026 17:11 | 0 commenti

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Roma, 14 mar. (askanews) – “Siamo più di 20 mila”, hanno detto dal palco di piazza San Giovanni gli organizzatori del corteo per il “No sociale” partito alle 15 da Piazza della Repubblica a Roma, scortato dalla polizia di Stato. Nel corteo hanno sfilato numerose bandiere dell’Usb, Potere al popolo, bandiere della Palestina, Iran, di Cuba e del Venezuela. I manifestanti hanno ribadito slogan contro il governo Meloni e contro il riarmo a livello europeo.

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